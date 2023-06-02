Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.