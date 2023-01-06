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06 Ocak 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:30:00

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Etiketler : fenerbahçe galatasaray derbi hakem halil umut eker
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