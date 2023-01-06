Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.