Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladıkları 43'er puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda takımların golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de mücadelesine sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan ve gol krallığı yarışında 12'şer golle zirveyi paylaşan Dzeko ve Icardi'nin performansları, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

DZEKO 15 MAÇTA 12 GOL ATTI



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı.

Pendikspor ile oynanan maçta üç gol atarak "hat-trick" yapan Dzeko, Gaziantep FK müsabakasında 2, Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyen ancak Galatasaray müsabakasında sahada olması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş karşılaşmasında bir kez ağları havalandırdı.

ICARDİ 16 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ



Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez topu filelerle buluşturdu.

Trabzonspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Arjantinli futbolcu, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da birer gol attı.

BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ ICARDİ



Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN DİĞER GOLCÜLERİ SZYMANSKİ, TADİC VE İRFAN CAN



Bu sezon attığı 44 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan sonra skora en fazla katkıyı Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci yaptı.

Polonyalı futbolcu Szymanski 8 kez ağları havalandırırken, Sırp Dusan Tadic 7, İrfan Can Kahveci de 6 kez topu filelerle buluşturdu.

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel 2, Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder de birer gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin hanesine yazılan diğer golleri ise RAMS Başakşehir maçında Leo Duarte, Pendikspor karşılaşmasında Erdem Canpolat, Sivasspor müsabakasında da Alaaddin Okumuş kendi kalesine attı.

GALATASARAY'IN DİĞER GOLCÜLERİ KEREM AKTÜRKOĞLU VE ZAHA



Süper Lig'de attığı 32 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha attı.

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha, ligin geride kalan bölümünde beşer kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Dries Mertens ikişer, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu da birer gol üretti.

Galatasaray hanesine yazılan bir golü ise MKE Ankaragücü maçında Hayrullah Bilazer kendi kalesine attı.