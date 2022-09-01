Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.