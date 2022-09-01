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01 Eylül 2022 Perşembe 14:06:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 14:06:00

Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.

Etiketler : Sarı-lacivertli kulü Otokoç Otomotiv Ticaret AVIS markası
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