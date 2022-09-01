Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.
- Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi
- Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
- Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı
- Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı
- Türkiye'nin 18 yaşındaki profesyonel golfçüsü Yılmaz Batan Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
- Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 25. kez mücadele verecek