Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu
Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erkan Toğan getirildi
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Toğan, sporculuk kariyerinin ardından ilk olarak Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, bu ülkenin HotVolleys Vienna ve VCA Amstetten ekiplerinde ise başantrenörlük yaptı.
2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda, 2015-2017 yıllarında da Halkbank'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Toğan, Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.
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