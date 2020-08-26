Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde sona yaklaşıyor
Kaynak: TRT Spor
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha sona yaklaştı. Aradığı forveti bulan Sarı-lacivertli kulüp Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe forvet transferinde sona geldi. TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle son olarak Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaştı.
EROL BULUT'UN LİSTESİNDE İLK SIRADA
Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
Fenerbahçe, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.
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