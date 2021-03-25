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25 Mart 2021 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 20:14:00

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na emanet

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Teknik Direktör Erol Bulut ile yolları ayıran Fenerbahçe, takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını açıkladı.

Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolları ayırırken; sezonun geri kalan haftalarında takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını duyurdu.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Etiketler : Fenerbahçe Sarı Lacivertliler Emre Belözoğlu
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