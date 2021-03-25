Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na emanet

Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolları ayırırken; sezonun geri kalan haftalarında takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını duyurdu.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.