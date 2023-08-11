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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensipte anlaştı
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11 Ağustos 2023 Cuma 21:47:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 21:47:00

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensipte anlaştı

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Fenerbahçe Transfer Fred
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