Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensipte anlaştı
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.
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