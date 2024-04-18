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18 Nisan 2024 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 15:53:00

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak

Kaynak: AA

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Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi. 34'üncü haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı şöyle:

34. hafta:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

35. hafta:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Etiketler : süper lig derbi fenerbahçe beşiktaş
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