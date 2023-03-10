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10 Mart 2023 Cuma 23:33:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 23:33:00

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı yendi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'yı 81-73 yendi.

Karşılaşmaya konuk ekip Satoransky'nin 3 sayılık basketiyle başladı. Hücumda etkili olan Barcelona, 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Hücumda zorlanan Fenerbahçe, ilk çeyrekte son dakikaya girilirken 17 sayı geriye düştü: 30-13. Sarı-lacivertli takımın 5 sayılık serisi çeyreğin sonucunu belirledi: 18-30.

İkinci çeyrekte ise hücumda ve savunmada daha toparlanmış bir Fenerbahçe parkedeydi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğe Pierre'in 3 sayılık isabetiyle başladı. Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 34-36. Çeyreğin son bölümünde aradaki fark 1 sayıya düşse de Barcelona, Tobey ile son saniyede bulduğu basketle soyunma odasına 3 sayılık avantajla girdi: 37-40.

Karşılaşmada üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Booker'ın 3 sayılık basketiyle mücadelenin 23. dakikasında ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona 7-0'lık seri yakalasa da toparlanan Fenerbahçe, Motley ve Guduric'in basketleriyle son çeyreğe 61-56 önde girmeyi bildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Son 6 dakikaya 65-65'lik eşitlikle girildi. Barcelona 68-67 öne geçtikten sonra rakibini durduran ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, son 2 dakikaya 7 sayı üstün girdi: 75-68. Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 81-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 27. maçında 17. galibiyetini elde etti. İspanyol ekibi ise 28. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

VESELY'YE ÖZEL KARŞILAMA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele öncesi, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen Jan Vesely için özel bir karşılama düzenlendi.

Bu sezon başında Barcelona'ya transfer olan Vesely'ye forma numarasının yazılı olduğu ve ailesiyle THY Avrupa Ligi kupasıyla çekildiği fotoğraflar hediye edildi.

Skorborda da Vesely'nin Fenerbahçe ile yaşadığı başarıların görüntüleri yansıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu uzun süre alkışlayarak destekledi.

Etiketler : Fenerbahçe beko Barcelona

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