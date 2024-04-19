Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Olympiakos'la sahasında karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadele penaltılara gitti.

Sarı lacivertli takım penaltılar sonucunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Olympiakos bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen taraf olurken, temsilcimiz Fenerbahçe turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.

Olympiakos karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Savunma hattının önünde İsmail Yüksek görev alırken, orta saha İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'den oluşturuldu. Forvet arkasında Sebastian Szmanski gol yollarını desteklerken, ileri uçta Edin Dzeko forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun yedekler arasında yer aldı.

180 GÜN SONRA İDEAL 11!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.

Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.

Öte yandan Fenerbahçe, bu kadroyla çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kadroyla deplasmanda oynadığı Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanırken, iç sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Atakaş Hatayspor'u da 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

İRFAN CAN, AVRUPA'DA 6 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'da 6. golünü kaydetti.

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.

İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.

FRED, OYUNDAN ÇIKMAKTAN HOŞNUT OLMADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, oyundan çıkmaktan hoşnut olmadı.

Müsabakanın 86. dakikasında oyundan alınan Fred, şaşkınlığını gizleyemedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, kenara gelen oyuncusunda konuşarak ona moral verdi.

BECAO TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 99. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki oyuncu, değişiklik istedi.

Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.

34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.

86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.

114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

Normal süresi 1-0 biten mücadeleyi Olympiakos, penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 100 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 120+2 Bonucci), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 86 Zajc), Tadic, Szymanski (Dk. 106 Krunic), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega (Dk. 89 Richards), Hezze, Chiquinho (Dk. 109 Horta), Podence (Dk. 64 Masouras), Jovetic (Dk. 46 Iborra), Fortounis (Dk. 109 El-Arabi), El Kaabi

Gol: Dk. 11 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 120+3 Ntoi (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ortega, Dk. 60 Podence, Dk. 60 Tzolakis, Dk. 72 Ntoi, 90+4 Masouras, Dk. 97 Mendilibar (Teknik direktör), Dk. 112 Hezze (Olympiakos), Dk. 94 Szymanski (Fenerbahçe)