VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid kışın tekrar hortlayabilir! Eris varyantı hızla yayılıyor
Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü
Müşteri yorumlarına özet geldi
Üçüz buzağılara bebek bakımı
Kavurucu sıcakta gezmeye devam
Biber kurutma mesaisi
16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00:00

Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

KADRO

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Etiketler : fenerbahçe maribor uefa avrupa konferans ligi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX