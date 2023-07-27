Fenerbahçe Avrupa mücadelesine iyi başladı

6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.

11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0

61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0

63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0

Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

EMRE MOR 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ



Karşılaşmanın 62. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.

Oyun içinde rakibiyle girdiği pozisyon sonrası şanssız bir sakatlık yaşayan Emre Mor, 73. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcular, maç içinde sık sık İsmail Kartal lehine tezahürat yaparken, ilk resmi maçlarında etkili bir oyun sergileyen Dusan Tadic ile Edin Dzeko'ya da destek verdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Ağustos Salı günü Moldova'da yapılacak.

"GÜZEL SİNYALLER VERDİK, BU BİZİM ADIMIZA SEVİNDİRİCİ"



Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, iyi bir galibiyet almalarına rağmen eksikliklerinin olduğunu ve camianın bir evladı olarak takıma faydalı olabilmek adına gece-gündüz çalıştığını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, normal insanların sokakta zor yürüyebileceği bir ortamda oynayabilen oyuncuları tebrik ettiğini belirterek, "Taraftarımızın müthiş enerjisi ve desteğiyle oyuna hızlı başlayıp 2-0 öne geçtik. Skor 3-4 de olabilirdi. Sonra duraklama ve dengeleme oldu. İkinci yarı kontrol bizdeydi tamamen." dedi.

"BU YETMEZ, DAHA GELİŞMELİYİZ"



Farklı galibiyet elde etseler de hala eksiklerinin bulunduğunu aktaran Kartal, "Çünkü geçen sene farklı bir sistemle oynuyordu takım. Bu sene kendi sistemimize döndük. Oyuncularla birlikte 3 hafta çalışma yaptık ve bugün bir kısmını sahada gösterebildik. Ama bu yetmez. Felsefemizi daha geliştirmeliyiz. Farklı galibiyetle kazanmamız güzel ama hala eksiklerimiz var ve bu yolda çalışmalarımız sürecek. Tebrik ediyorum takımımı. Taraftarın müthiş coşkuyla bize verdiği destek, oyuncularımızı da mutlu etti. Camiaya hayırlı olsun bu galibiyet." diye konuştu.

Takımın istediği seviyeye ne zaman geleceği sorulan deneyimli teknik adam, "Şu anda yüzde 55-60 seviyesindeyiz oyun ve fizik anlamında. Yeni gelenler zaten kaliteli, becerikli oyuncular. O yüzden transfer ettik. Ama çok sıcak bir ortamda, normalde sokakta yürünmeyecek ortamda her iki takım oyuncuları ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Zamana ihtiyacımız var; oyun felsefesi ve oyuncuların birbirlerini tanıması açısından. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDAYIZ"



Takımda eksik gördüğü noktalarla ilgili, sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksiklikler olduğunu vurgulayan Kartal, "Oyun anlamında da eksiklikler var. Not ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bireysel performanslar, oyun felsefesi ve fizik anlamında zamana ihtiyacımız var ama doğru yoldayız. Güzel sinyaller verdik, bu bizim adımıza sevindirici. Ama eksiklikler var diyebilirim." görüşünü paylaştı.

Yoğun maç trafiği ve tribünlerin desteğiyle ilgili düşünceleri de sorulan İsmail Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bu camianın bir evladıyım. Taraftarlarımızın bana olan inancı beni çok mutlu ediyor, motive ediyor fazlasıyla. Gece-gündüz 'nasıl faydalı olabilirim' diye ekibimle beraber, onları mutlu etmek için uğrayıp çalışıyorum. 55-60 maçlık periyot var. Tam gibi görünse de kadromuzda bazı ufak tefek eksiklikler var. Bunu gidermek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonunda geniş kadro olacak, rekabet gücü yüksek bir takım olacağız. Burada işim biraz zorlaşacak ama ben buna alışığım. Daha önce iki kere yönettim bu sene de en iyi şekilde yöneteceğimi düşünüyorum Allah'ın izniyle."

DZEKO VE TADİC DEĞERLENDİRMESİ



İsmail Kartal, Tadic ve Dzeko'nun saha içi performansı hakkında ise, "Tadic lider bir oyuncu, kariyeri belli." diyerek, Tadic ve Dzeko ile sürekli konuştuklarını, iki lider oyuncu olarak saha içinde arkadaşlarını uyarmaları, yönlendirmelerinin kendileri adına ve takım adına önemli, takım menfaatine olduğunu, sadece maç değil antrenmanlarda bile iletişim kurduklarını söyledi.

"Bazen biz kendimiz de onlarla, 'Biz ne yapmalıyız, felsefem bu diye' konuşuyorum sürekli. 'Daha iyi rol model nasıl olabilir' diye konuşuyoruz." diyen Kartal, oyundan sakatlanarak çıkan Emre Mor'un ayağının döndüğünü, tedavisine başlandığını, çok büyük bir sakatlık olmadığını ancak bir kaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem yaşayacağının gözüktüğünü kaydetti.

SONRADAN LİSTEYE DAHİL EDİLEN KİNG'İN GOL ATMASI



UEFA listesine sonradan iki oyuncu aldığı ve bu oyunculardan Joshua King'in bir gol kaydettiği hatırlatılarak, kafasında gidecek oyuncuları maçlarda mı belirleyeceği sorulan Kartal, şu yanıtı verdi:

"Aşağı yukarı kafamda gidecekler belli zaten. Onlarla da açık ve net şekilde konuştum. Onlar da bu durumdan memnun oldular. Açık net konuşmamdan dolayı çok mutlular. Neden böyle olduğu konusunu da anlatıyorum kendilerine. Onun için kadrodan iki kişi çıkarıp Samet'le King'i aldık mesela. Aramıza gelecek oyuncular olacak. Performanslara bakacağız. Onların gelmesiyle bir değerlendirme yapıp ona göre de karar vereceğim."

EDİN DZEKO: "BU KULÜP VE TARAFTAR İÇİN HER ŞEYİMİ ORTAYA KOYACAĞIM"



Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, saha içinde ve dışında rol model olabilmek için sarı-lacivertli takıma transfer edildiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dzeko, "İlk resmi maçımızı taraftarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Harika bir netice elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki santrfor, "Çok fazla statta ve atmosferde oynadım. Bugün bu taraftar karşısında duygulandım. Taraftarları mutlu edebildiğimiz için keyifliyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bu kulüp ve taraftar için her şeyimi ortaya koyacağım. Böyle başlangıçlar her zaman güzeldir." diye konuştu.

Fenerbahçe'de sergileyeceği performansla takım arkadaşlarına örnek olmak istediğini kaydeden Edin Dzeko, "Saha içinde ve dışında rol model olabilmek için buradayım. Bu noktada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Roma'dan eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Dzeko, "Cengiz, benim arkadaşım. Küçük kardeşim. Transfer konusunda yorum yapamam. Tek söyleyebileceğim harika bir oyuncu olduğu." diye yanıtladı.

"FENERBAHÇE'YLE ARAMIZDA ÇOK CİDDİ BİR FARK VAR"



Zimbru teknik direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile aralarında çok ciddi bir fark olduğunu ve hatalarını düzeltmeye çalışacakları ikinci maçta böyle bir sonuçla karşılaşmayacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Popescu, bu tip bir sonuçtan sonra konuşmanın oldukça zor olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başında söylediğim gibi, bizim için değeri biçilemez bir deneyim oldu. İlk 15 dakikada iki tane hızlı topu maalesef kaçırdık. Hislerle alakalıdır belki. Tamamının uluslararası oyunda tecrübesi yoktu. Tabii ki maçın başında hemen 2-0 olunca biraz moraller düşüyor. Dün söylediğimi gibi; Fenerbahçe'yle aramızda çok ciddi bir fark var. İmkanlar, bütçe ve diğer şeyler anlamında çok farklar var. Ama buraya biz yine de gerçek bir mücadele vermek için geldik, onu söyleyebilirim. Bunun zor olacağını biliyorduk ancak yine de bunun için geldik. Bir iki böyle iyi pozisyonlar oldu gibi ama sadece fragman gibi geçti. Bunlardan iyi sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde evde de 5-0 olacak diye düşünüyorum, oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok. Fiziki olarak da, diğer açılardan da üstünlük sergiliyorlar. Ama yine de bizim kendimizi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Olumsuz sonuç da sonuçtur. Önemli olan bu tür sonuçlardan kendimize ders çıkarmak."

"YİNE 5-0 OLMAYACAKTIR"



Bir gazetecinin, "Kendi evinizdeki maçta da mı böyle bir skor bekliyorsunuz?" diye sorduğu Popescu, şu yanıtı verdi:

"5-0 konusuyla ilgili kimse öyle bir şey beklemez tabii ama maçın başında nasıl olduğunu anlamadık. Psikolojik baskı oldu, tecrübeli oyuncular bile ciddi hatalar yaptılar. Bugün gerçekten gerekli olmayan saçma sapan hatalar yaptık. Ve topsuz alanda çok hareket ettik. Bu da enerji kaybına sebep oldu. Bunlardan oyuncular ve teknik kadro olarak hepimizin çıkaracak dersleri var, incelemelerde bulunacağız. Yani 5-0 yine tabii ki öyle bir şey olmayacaktır kesinlikle ama yapılan hataları totalde en düşük seviyeye getirmeye çalışacağız.

"BİZİ VE CAMİAMIZI KÜÇÜK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha'nın transfer çalımı olarak gösterilmesini eleştirerek, Fildişi Sahilli oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle transfer etmediklerini söyledi.

Baki, sarı-lacivertli futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği ilk maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Wilfried Zaha ile yürüttükleri transfer sürecini anlatan Selahattin Baki, "Öncelikle Galatasaray'ın trol yapılanmasını, copy paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl oluşturulacağının dersini veriyorlar. Bizim 4 gün önce masadan kalktığımız, masadan kalktığımızı da gayet rahat bir şekilde ispatlayabileceğimiz deliller de mevcut. Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Bazı taraftarlarımız da bu kayığa çabuk biniyor. Çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı kırmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Zaha ile sadece 2 kez görüştüklerine vurgu yapan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanki son 3 aydır Zaha ile bütün günlerimiz birlikte geçmiş, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemiş gibi hava yaratıldı. İki kez görüştük. Bir teklif verdik. 'Biz bu teklifi düşünüp size geri döneceğiz' dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini söylediler. Biz de teşekkür ettik. 48 saat sonra bambaşka rakamlarla bize döndüler. Yıllık net 10 milyon avroyu bulan... Başkaları gibi sporcuların, kulüplerin ve menajerlerin mesajlaşmalarını ifşa etmeyiz. Huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere de gösterebiliriz. Saçma sapan istekleri görünce artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber isim yapmış bazı basın mensupları bizim masadan kalktığımızı zaten tebliğ ettiler. Videolarda sabit bu. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor. Sanki elimizden oyuncu almışlar gibi."

"AYNI ANDA VE ŞARTLARDA BİRİNE TALİPSEK GİDER ALIRIZ"



Galatasaray ile Vedat Muric, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde de karşı karşıya geldiklerini ancak bu oyuncuların Fenerbahçe'yi seçtiğinin altını çizen Selahattin Baki, şu görüşleri paylaştı:

"Vedat Muric mesela. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık ve bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç avroya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan Yandaş, dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon lira kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda ve şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda destekliyor. Pedro, geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur."

"FLORYA'DA TOPLANTI YAPTIKLARI ADAMI (SZYMANSKİ) ALDIK"



Kadrolarına kattıkları Sebastian Szymanski'nin transfer sürecinden de bahseden Baki, "Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası, menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla İstanbul'a getirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getiririz ve çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DİNAMİK VE İYİ BİR FENERBAHÇE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Zimbru'yu 5-0 mağlup ettikleri ve rövanş öncesi büyük avantaj kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Selahattin Baki, "İnsan sağlığını tehlikeye atacak kadar değişik, alışık olmadığımız sıcak havada... Biz tribünde bile rahatsız olduk. Buna rağmen oyuncularımız 90 dakika sahada rakibi ciddiye alarak oynadı. Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 kazandık. Mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skordan daha çok mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Karakter parayla alınmıyor. Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail hocamızın emrinde olacak." şeklinde konuştu.

Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Baki, "Bazen işler uzayabiliyor. En yakın zamanda 3 ya da 4 ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz." ifadelerini kullandı.