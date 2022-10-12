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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
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12 Ekim 2022 Çarşamba 12:47:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 12:47:00

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

Kaynak: AA

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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 karşılaşmada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7739221611174
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2499254103318361

Kupa 2'de 132. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 132. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 131 müsabakada 57 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 183 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 77 maça çıktı. Bu müsabakalarda 39 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 111 gol atarken, 74 gol yedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Kazanırsa gruptan çıkacak

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 eksik

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla yapacağı maçın İstanbul etabını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma ve koşuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından sarı-lacivertliler, top kapma ve pas çalışması da yaptı.

Batshuayi ve Zajc antrenmana katılmadı

Tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, özel program dahilinde bireysel çalışmaya devam etti.

Öte yandan soğuk algınlığı olan Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Miha Zajc da bugünkü antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların, yarınki maç için kafileyle birlikte Larnaca'ya gideceği öğrenildi.

Fenerbahçe kafilesi, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecek.

Etiketler : UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Kıbrıs Rum Kesimi
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