Fenerbahçe averajla haftayı liderlik koltuğunda kapattı
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.
SONUÇLAR
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2
MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1
Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0
Galatasaray-İstanbulspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|22
|18
|3
|1
|59
|17
|42
|57
|2.GALATASARAY
|22
|18
|3
|1
|46
|13
|33
|57
|3.TRABZONSPOR
|22
|11
|4
|7
|36
|28
|8
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|22
|11
|3
|8
|33
|30
|3
|36
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|10
|5
|7
|27
|29
|-2
|35
|6.BITEXEN ANTALYASPOR
|22
|8
|9
|5
|28
|22
|6
|33
|7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|22
|7
|10
|5
|34
|26
|8
|31
|8.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|8
|5
|9
|38
|43
|-5
|29
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|6
|10
|6
|29
|26
|3
|28
|10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|22
|7
|6
|9
|26
|26
|0
|27
|11.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|22
|8
|5
|9
|27
|32
|-5
|26
|12.CORENDON ALANYASPOR
|22
|6
|8
|8
|24
|31
|-7
|26
|13.EMS YAPI SİVASSPOR
|22
|6
|8
|8
|27
|35
|-8
|26
|14.YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|7
|4
|11
|26
|32
|-6
|25
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|22
|6
|5
|11
|25
|33
|-8
|23
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|4
|10
|8
|27
|31
|-4
|22
|17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|22
|5
|7
|10
|28
|45
|-17
|22
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|5
|6
|11
|23
|26
|-3
|21
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|22
|4
|9
|9
|21
|34
|-13
|21
|20.İSTANBULSPOR
|22
|3
|4
|15
|16
|41
|-25
|10
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
28 Ocak Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)