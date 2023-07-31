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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında yarın Zimbru'ya konuk olacak

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

İLK MAÇTA SAKATLANAN EMRE MOR KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 256. RANDEVUSUNA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.

Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ZİMBRU KARŞISINDA ALDI

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Etiketler : fenerbahçe zimbru maç uefa avrupa konferans ligi
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