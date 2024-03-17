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17 Mart 2024 Pazar 23:44:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 23:44:00

Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Kaynak: TRT Spor, AA

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Süper Lig'de 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışına devam etti. Sarı lacivertlilerde 2 gol atan Fred maça damga vuran isim oldu.

Fenerbahçe haftanın kritik maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, 13 ve 45. dakikalarda Fred ve 87. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada Trezeguet'den (Penaltı) geldi.

Fenerbahçe aldığı bu kritik galibiyetle puanını 79'a çıkarıp şampiyonluk şansını devam ettirdi.

Son 3 haftada 2 mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

GOL 45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

GOL 63. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2

74. dakikada Trabzonspor yarı alanından atılan pasta, ceza alanı arkasında Oosterwolde'den kurtulan Pepe'nin, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Livakovic topa sahip oldu.

75. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza alanı içinde ikili mücadelede Djiuku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL 78. dakikada Trezeguet'in kullandığı sert penaltı atışında top kaleci Livakovic'in ters köşesinden filelere gitti: 2-2

GOL 87. dakikada Fenerbahçe, tekrar öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada, Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi: 2-3

90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı önledi.

90+8. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Etiketler : Fenerbahçe Trabzonspor Trendyol Süper Lig
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