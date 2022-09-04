Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.

7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

JOAO PEDRO İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, ilk 11'de sahaya çıktığı birinci maçında gol sevinci yaşadı.

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Pedro, sakatlığı nedeniyle sadece Konyaspor müsabakasının son 19 dakikasında süre almıştı.

KİNG, GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.

HOSSEİNİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Kayserispor'da sakatlık yaşayan Majid Hosseini, karşılaşmaya devam edemedi.

İranlı stoper, müsabakanın 55. dakikasında topsuz alanda başını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Hosseini'nin yerine Yaw Ackah oyuna dahil oldu.

Hosseini ile Pedro, ilk yarıda girdikleri ikili mücadelede kafa kafaya çarpışmıştı. İki oyuncu, tedavilerinin ardından tekrar oyuna alanına dönmüştü.

KAYSERİSPOR'UN ÜÇÜNCÜ YENİLGİSİ

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayseri temsilcisi, İstanbulspor ve Giresunspor'u ise mağlup etti.