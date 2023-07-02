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02 Temmuz 2023 Pazar 13:56:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 13:56:00

Fenerbahçe, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, 3 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Etiketler : fenerbahçe futbolcu dimitris pelkas ezgjan alioski mergim berisha
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