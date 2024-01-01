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Fenerbahçe, 2023'te kupa hasretini sonlandırdı
01 Ocak 2024 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 13:00:00

Fenerbahçe, 2023'te kupa hasretini sonlandırdı

Kaynak: AA

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Son olarak 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa'nın sahibi olan sarı-lacivertli takım, 2023'te Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık hasreti bitirdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2014'ten bu yana süren kupa hasretini 2023 yılında sonlandırdı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, 2023'te Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretini bitirdi.

Fenerbahçe, 11 Haziran 2023'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek, kupayı müzesine götürdü.

57 MAÇTA 44 GALİBİYET

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2023 yılında çıktığı 57 resmi maçta 44 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, bu yıl 38 lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 14 Avrupa müsabakası oynadı.

Fenerbahçe, ligde 38 maçta 29 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken, kupada 5 maçta 1 beraberlik ve 4 galibiyetle kupaya uzandı.

Söz konusu dönemde Avrupa'da çıktığı 14 müsabakada 11 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını lider tamamladı.

15 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, 2023 yılında 15 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

2022-2023 sezonunun devre arasında kadrosuna Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 12 oyuncuyu transfer etti.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı, 2023 yılında 2 teknik direktör çalıştırdı.

Geçen sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile başlayan sarı-lacivertliler, ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe Avrupa'da gruptan lider çıkmasına ve Ziraat Türkiye Kupası'nı elde etmesine karşın, tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Jesus'un ardından takımın başına İsmail Kartal getirildi.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE YILI LİDER TAMAMLADI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023 yılını zirvede tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubundan lider çıkan sarı-lacivertliler, ligde de Galatasaray'ın önünde zirvede yer aldı.

2023 YILI RESMİ MAÇ TABLOSU

Fenerbahçe'nin 2023'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KulvarMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyet
Süper Lig382945
Türkiye Kupası541-
Avrupa kupaları1411-3
Toplam574458
Etiketler : fenerbahçe futbol süper lig
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