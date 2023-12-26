VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında dava açıldı
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
The Economist'ten çarpıcı Gazze analizi: Erdoğan'ın Batı eleştirisi haklılığını koruyor
Adana'da asayiş uygulamalarında 273 gözaltı
Asgari ücrette kritik hafta: En kısa sürede açıklanacak
İstanbul'da hastane, okul ve camilerde dönüşüm hazırlığı sürüyor
26 Aralık 2023 Salı 15:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 15:53:00

Fatih Terim, Yunanistan yolunda

Kaynak: AA

ABONE OL

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam Fatih Terim, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Etiketler : a milli futbol takımı galatasaray teknik direktör fatih terim yunanistan panathinaikos
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX