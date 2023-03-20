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20 Mart 2023 Pazartesi 12:49:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 12:49:00

Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça yükselten VavaCars Fatih Karagümrük, yenilmezlik serisi devam eden takımlar içinde en uzun süre kaybetmeyen ekip oldu.

Süper Lig'de oynadığı son 10 mücadelede 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 10 haftadır mağlup olmayan Pirlo'nun ekibi, lider Galatasaray ve Adana Demirspor'un ardından bu sezonun en uzun süren yenilmezlik serisine imza attı.

Arabam.com Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken, sarı-kırmızılıların ardından bu sezon en uzun süre kaybetmeye takım Adana Demirspor oldu. Ligin ilk yarısında 11 maçlık seri yakalayan Adana temsilcisi, 12. maçında Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmişti.

Galatasaray ve Adana Demirspor'un ardından bu sezon en uzun süre kaybetmeme serisini yakalayan Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir mücadelesinde 90+2. dakikada Diagne'nin golüyle serisini devam ettirdi.

Kırmızı-siyahlıları, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe takip ediyor.

BORİNİ-DİAGNE İKİLİSİ GOL SAYISINI 30'A YÜKSELTTİ

VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcü isimleri Fabio Borini ve Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir karşısında da gollerini sürdürdü.

İlk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan fileleri havalandıran Borini, ligdeki gol sayısını 15'e yükseltirken, Diagne de 90+2. dakikada kaydettiği golle takım arkadaşını yakaladı.

Fatih Karagümrük son 10 lig maçında yenilmezken, bu mücadelelerde atılan 26 golün 15'i iki yıldızdan geldi. Bu maçlarda Borini 7 gol atarken, Diagne de 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Diagne-Borini ikilisinin son 10 lig maçında gol katkısı veremediği tek 90 dakika, 1-1 sona eren Beşiktaş mücadelesi oldu.

İLK KEZ UZATMADA YEDİĞİ GOLE KARŞILIK VERDİ

Süper Lig'de bu sezon maçların uzatma dakikalarında yediği gollerle 5 puan kayıp yaşayan Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir karşısında da mücadelenin ilk uzatma dakikasında kalesinde gol gördü.

Serdar Gürler'in 90+1. dakikada attığı golle 2-1 geriye düşen kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon ilk kez uzatma dakikalarında yediği bir gole karşılık vermeyi başardı.

90+2. dakikada Diagne'nin attığı golle 1 puan alan Pirlo'nun öğrencileri, aynı zamanda ligde 2. kez bir maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle puan elde etti.

Fatih Karagümrük, ligin 6. haftasında Bitexen Giresunspor ile oynanan mücadelede yine Diagne'nin 90+2. dakikada kaydettiği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Etiketler : süper lig maç fatih karagümrük

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