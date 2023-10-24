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24 Ekim 2023 Salı 08:58:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:58:00

Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, kale sahası içine hareketlenen Belhanda'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan plase vuruşunda kaleci Emre Bilgin açıyı kapatarak gole engel oldu.

15. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Güven Yalçın sağdan atağa katılan Eysseric'e pasını aktardı. Bu futbolcu sağdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

32. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza yayı önüne kat ederek kale sahası önü sol çaprazındaki Nani'ye pasını gönderdi. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Emre Bilgin, iyi yer tutarak topu kontrol etti.

44. dakikada Fatih Karagümrük savunması topu çizgiden çıkardı. Belhanda'nın ceza yayı üzerinden pasında kale sahası önü sol çaprazında topla buluşan Nani, Biraschi'yi geçerek şutunu gönderdi. Levent Mercan çizgi üzerinde topu kontrol edip tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Dresevic'in savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Nazım Sangare, Gravillon'un ayağının kaymasıyla meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

89. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Shukurov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Rohden ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

90+2. dakikada orta sahada topla buluşan Serdar Dursun, soldan atağa kalkan Can Keleş'e pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertaç uzanarak gole engel oldu.

Mücadele VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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