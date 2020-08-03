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03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:12:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17:00

Falcao son kararını verdi!

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Galatasaray'ın göndermek için her yolu denediği yıldız futbolcu Radamel Falcao son sözünü söyledi: “Türkiye'yi seviyorum. Burada mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım.”

Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı ancak İnter Miami dışında Kolombiyalı golcüyle ilgilenen kulüp olmadı. Sabah'ın haberine göre; Yakın çevresine, "Türkiye'yi seviyorum. Burada çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım" diyen Falcao ile ilgili şu gelişmeler yaşandı:

1-Takıma verilen iki haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan Falcao, ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. 4. çocuğuna hamile olan eşi Lorelei Taron, İstanbul'da doğum yapacak.

2-Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu. Göktürk'te villada yaşayan Kolombiyalı çift, tatilde kendilerine taşınma aşamasında yardımcı olan mimarla buluştu ve evlerinde yapmak istedikleri değişiklikleri konuştu.

3-Sözleşmesinde 1.9 milyon Euro'yu bulan performans primine sahip Falcao, kalması halinde bonuslarından vazgeçmeye hazır.

4-Yönetimin 'indirim yap' talebine olumlu cevap veren Falcao, yeni sezonda Galatasaray formasıyla başarılı olacağına inanıyor.

YILLIK MALİYETİ 57.5 MİLYON TL

Galatasaray'a 3 sezon için imza atan 34 yaşındaki Radamel Falcao'nun maliyeti de bir hayli kabarık. 5 milyon Euro garanti ücreti olan Kolombiyalı yıldız, 1.9 milyon Euro'luk da bonuslara sahip. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıllık 7 milyon Euro'yu bulan (57.5 milyon TL) maliyetinde oyuncudan indirim bekliyor. Falcao da bu konuya sıcak bakıyor.

4 KEZ SAKATLANDI

Galatasaray ile 22 maçta 1484 dakika sahada kalabilen Radamel Falcao 11 gol, 1 asist yaparken, sakatlıkları yüzünden 23 maç kaçırdı. Kolombiyalı, sarı-kırmızılı formayla 4 kez sakatlandı.

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