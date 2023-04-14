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14 Nisan 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 16:00:00

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Kaynak: AA

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Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Etiketler : eyüpspor teknik direktör arda turan
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