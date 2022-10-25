Euroleague ve Fiba Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da

Avrupa'nın en büyük basketbol ligleri Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da basketbolseverlerle buluşuyor. Euroleague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, lige 4'te 4 ile başlayan Dimitris İtudis'in Fenerbahçe Beko'sunu ağırlıyor. Mücadele 28 Ekim Cuma günü 20.30'da Tivibu ekranlarında S Sport'ta canlı ekrana geliyor.

EUROLEAGUE'DE TÜRK GECESİ



Euroleague'de bu yıl Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe mücadelesi basketbol severleri ekran başına kilitliyor. Çifte şampiyonluk yaşayan Koç Ergin Ataman ve oyuncuları, yenilenen kadrosuyla zirveyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcının takımı Micic ve Clyburn'ün önderliğinde Sinan Erdem'de ezeli rakibini ağırlıyor.

Sezona iddialı başlayan Fenerbahçe Beko, tecrübeli Koç İtudis'le beraber bu sene yapılanmaya giden kadrosuyla lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başladı. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak karşılaşma S Sport'dan izlenebiliyor.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ TİVİBU'DA



Fiba Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka 25 Ekim saat 19.30'da Reggiana'yı konuk ediyor. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray NEF 26 Ekim saat 19.30'da Hapoeel Holon'a konuk olurken, Tofaş ise 26 Ekim saat 19.00'da Szombathely'i ağırlıyor. FİBA Şampiyonlar Ligi maçları, Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.