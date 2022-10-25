VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı
Eski ABD Savunma Bakanı Carter 68 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz 20 yılda 4,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara ulaştı
Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
"Tek amacımız, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır"
ABD'de konut fiyatları ağustosta sert düştü
Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz
Zelenskiy, İtalya'dan hava savunma sistemi istedi
İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırıda biri albay iki asker öldürüldü
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ihracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddialarını yalanladı
İtalya Başbakanı Meloni hükümetinin programını parlamentoya sundu
Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da, Fransa'da var
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 450 milyon lira ek kaynak
Euroleague ve Fiba Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi
25 Ekim 2022 Salı 16:23:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 16:23:00

Euroleague ve Fiba Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da

ABONE OL

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türk basketbol takımlarının Avrupa'daki zorlu mücadelelerini ekrana taşıyor. Euroleague'in merakla beklenen karşılaşmalarından Anadolu Efes-Fenerbahçe mücadelesi, 28 Ekim'de Tivibu'da yer alan S Sport kanalında ekrana geliyor. Fiba Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Karşıyaka ve Tofaş takımlarının maçları Tivibu Spor'da naklen yayınlanıyor.

Avrupa'nın en büyük basketbol ligleri Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da basketbolseverlerle buluşuyor. Euroleague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, lige 4'te 4 ile başlayan Dimitris İtudis'in Fenerbahçe Beko'sunu ağırlıyor. Mücadele 28 Ekim Cuma günü 20.30'da Tivibu ekranlarında S Sport'ta canlı ekrana geliyor.

EUROLEAGUE'DE TÜRK GECESİ

Euroleague'de bu yıl Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe mücadelesi basketbol severleri ekran başına kilitliyor. Çifte şampiyonluk yaşayan Koç Ergin Ataman ve oyuncuları, yenilenen kadrosuyla zirveyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcının takımı Micic ve Clyburn'ün önderliğinde Sinan Erdem'de ezeli rakibini ağırlıyor.

Sezona iddialı başlayan Fenerbahçe Beko, tecrübeli Koç İtudis'le beraber bu sene yapılanmaya giden kadrosuyla lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başladı. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak karşılaşma S Sport'dan izlenebiliyor.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ TİVİBU'DA

Fiba Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka 25 Ekim saat 19.30'da Reggiana'yı konuk ediyor. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray NEF 26 Ekim saat 19.30'da Hapoeel Holon'a konuk olurken, Tofaş ise 26 Ekim saat 19.00'da Szombathely'i ağırlıyor. FİBA Şampiyonlar Ligi maçları, Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Etiketler : euroleague fiba şampiyonlar ligi maç tivicu
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
12 günde 37 bin kişiyle buluştu

12 günde 37 bin kişiyle buluştu
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için
Romantik çift

Romantik çift
Alice buluşması

Alice buluşması
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
Film turnesine konser arası

Film turnesine konser arası
Harbiye'de büyüledi

Harbiye'de büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX