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01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:18:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:18:00

EURO 2024'te heyecan devam ediyor! Bugün hangi maçlar var?

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EURO 2024'te son 16 turu devam ediyor. Öte yandan çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu. Bugün gerçekleşecek EURO 2024 maçlarının ardından 2 takım daha çeyrek finale ismini yazdıracak. Peki, bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde…

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024, son 16 turu ile devam ediyor. Ayrıca çeyrek finale kalan bazı takımlar belli oldu. Bunun yanı sıra çeyrek finale ismini yazdıracak diğer ülke takımları da pek çok futbol tutkunu tarafından merak ediliyor.

Peki, EURO 2024'e devam eden ülke takımları hangileri ve bugün hangi maçlar var?

EURO 2024'E DEVAM EDEN ÜLKE TAKIMLARI

Son 16 karşılaşmalarının bir kısmı tamamladı. Ayrıca 4 futbol takımı çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, EURO 2024 çeyrek finale kalan ülke takımları hangileri?

EURO 2024'e devam eden ülke takımları; Almanya, İsviçre, İspanya ve İngiltere.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün son 16 turu için 2 maç oynanacak.

İlk karşılaşma Fransa ile Belçika arasında gerçekleşecek. Ayrıca mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

EURO 2024'te bugünün son 16 turu karşılaşması, Portekiz ile Slovenya arasında gerçekleşecek. Ayrıca mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Etiketler : euro 2024 bugün hangi maçlar var almanya çeyrek final
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