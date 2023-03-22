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22 Mart 2023 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:45:00

EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

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2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

23 MART PERŞEMBE:

C GRUBU

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

H GRUBU

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

J GRUBU

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

24 Mart Cuma:

B GRUBU

22.45 Fransa-Hollanda

22.45 Cebelitarık-Yunanistan

E GRUBU

22.45 Çekya-Polonya

22.45 Moldova-Faroe Adaları

F GRUBU

22.45 İsveç-Belçika

22.45 Avusturya-Azerbaycan

G GRUBU

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 Sırbistan-Litvanya

25 Mart Cumartesi:

A GRUBU

17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 İspanya-Norveç

D GRUBU

20.00 Ermenistan-Türkiye

22.45 Hırvatistan-Galler

I GRUBU

20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya

ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI İSPANYOL HAKEM SANCHEZ YÖNETECEK

UEFA, D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Etiketler : 2024 uefa avrupa futbol şampiyonası euro 2024 türkiye d grubu

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