EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Kaynak: AA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftası 9 maçla başladı.
EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.
G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
A Grubu:
İskoçya-Norveç: 3-3
İspanya-Gürcistan: 3-1
F Grubu:
Belçika-Azerbaycan: 5-0
İsveç-Estonya: 2-0
G Grubu:
Macaristan-Karadağ: 3-1
Sırbistan-Bulgaristan: 2-2
J Grubu:
Portekiz-İzlanda: 2-0
Bosna Hersek-Slovakya: 1-2
Lihtenştayn-Lüksemburg: 0-1