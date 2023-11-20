VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Montella ile kaybetmiyor
EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Balıkesir 3.8'le sallandı
Husiler İsrailli bir şirketin gemisini kaçırdı
İşgalci İsrail, 100'den fazla Filistinliyi rehin aldı
Bu havalara dikkat! 15 ilde "turuncu", 16 ilde "sarı" meteorolojik uyarı verildi
20 Kasım 2023 Pazartesi 01:40:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 01:40:00

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Kaynak: AA

ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.

G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu:

İskoçya-Norveç: 3-3

İspanya-Gürcistan: 3-1

F Grubu:

Belçika-Azerbaycan: 5-0

İsveç-Estonya: 2-0

G Grubu:

Macaristan-Karadağ: 3-1

Sırbistan-Bulgaristan: 2-2

J Grubu:

Portekiz-İzlanda: 2-0

Bosna Hersek-Slovakya: 1-2

Lihtenştayn-Lüksemburg: 0-1

Etiketler : EURO 2024 Futbol elemeleri 10. hafta.
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX