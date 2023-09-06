EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
Kaynak: AA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.
Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
YARIN
B Grubu
21.45 Hollanda-Yunanistan
21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti
E Grubu
21.45 Çekya-Arnavutluk
21.45 Polonya-Faroe Adaları
G Grubu
19.00 Litvanya-Karadağ
21.45 Sırbistan-Macaristan
H Grubu
17.00 Kazakistan-Finlandiya
21.45 Danimarka-San Marino
21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda
8 EYLÜL CUMA
A Grubu
19.00 Gürcistan-İspanya
21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya
D Grubu
21.45 Hırvatistan-Letonya
21.45 Türkiye-Ermenistan
J Grubu
21.45 Lüksemburg-İzlanda
21.45 Slovakya-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn
9 EYLÜL CUMARTESİ
C Grubu
19.00 Ukrayna-İngiltere
21.45 Kuzey Makedonya-İtalya
F Grubu
16.00 Azerbaycan-Belçika
19.00 Estonya-İsveç
I Grubu
19.00 Andorra-Belarus
21.45 Romanya-İsrail
21.45 Kosova-İsviçre
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