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06 Eylül 2023 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 11:51:00

EURO 2024 Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.

Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

YARIN

B Grubu

21.45 Hollanda-Yunanistan

21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti

E Grubu

21.45 Çekya-Arnavutluk

21.45 Polonya-Faroe Adaları

G Grubu

19.00 Litvanya-Karadağ

21.45 Sırbistan-Macaristan

H Grubu

17.00 Kazakistan-Finlandiya

21.45 Danimarka-San Marino

21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda

8 EYLÜL CUMA

A Grubu

19.00 Gürcistan-İspanya

21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya

D Grubu

21.45 Hırvatistan-Letonya

21.45 Türkiye-Ermenistan

J Grubu

21.45 Lüksemburg-İzlanda

21.45 Slovakya-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn

9 EYLÜL CUMARTESİ

C Grubu

19.00 Ukrayna-İngiltere

21.45 Kuzey Makedonya-İtalya

F Grubu

16.00 Azerbaycan-Belçika

19.00 Estonya-İsveç

I Grubu

19.00 Andorra-Belarus

21.45 Romanya-İsrail

21.45 Kosova-İsviçre

Etiketler : EURO 2024 Elemeleri ALMANYA KARŞILAŞMA
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