Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha

Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından bölgede barınma, beslenme ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi ve Göksun'da kurduğu Dayanışma Obalarının bir yenisini daha Onikişubat ilçesinde yer alan Avşar mahallesinde kurdu.



Türkiye Sigorta ve Bacacı Yatırım sponsorluğunda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından kurulan Oba'da 175 adet geleneksel çadır bulunuyor.

Tam donanımlı olarak kurulan çadırlarda 1.200 afetzede konaklayabilecek. Çadırlar, tuvalet, banyo kabini, mutfak, çekyat, katlanabilir yatak ve televizyon gibi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde afetzedelere teslim ediliyor.

Oba'da Baykar Teknoloji'nin destekleriyle üç öğün yemeğin çıkarıldığı bir aş evi de hizmet veriyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, depremlerden etkilenen diğer illerde kurulumu devam eden Obaların da kısa sürede içerisinde tamamlanarak afetzedelere teslim edileceğini açıkladı.