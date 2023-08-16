Etnospor Zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek
Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, “Mirasla Bağlı, Etnosporlarla Birleşen' parolasıyla Özbekistan'da Etnospor Zirvesi düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların katkı sağlayacağı Zirve, 8 Eylül 2023 tarihinde Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleşecek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana Geleneksel spor ve oyunları tüm dünyada güncel hale getirmek, yaşatmak ve bilinirliklerini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnsanlığın ortak değerleri olan geleneksel spor ve oyunların birleştirici gücü etrafında gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde tarihin tozlu sayfalarında kalmış birçok oyun ve spor Etnospor etkinlikleriyle hayat buluyor.
GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLAR KONUŞULACAK
Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi evrensel değeri olan dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünyanın dört bir yanından katılımcıyı Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenecek olan Etnospor Zirvesinde buluşturacak. Zirvede geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri masaya yatırılarak, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler belirlenecek.
YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
Hive'de gerçekleşecek Zirveye, Konfederasyona bağlı faaliyetlerini sürdüren 24 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra 60'ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak. Gün boyu sürecek olan zirve, katılımcı çeşitliliğiyle geleneksel sporlar ve oyunlar alanında yapılmış önemli etkinlikler arasında yer alacak.
- Etnospor Zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek
- Bakan Osman Aşkın Bak, dünyaca ünlü eski tenisçi Berdych'i kabul etti
- Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılan takımlar belli oldu
- Olimpija Ljubljana'yı eleyen Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu: Molde
- Kevin De Bruyne'den Manchester City'ye kötü haber