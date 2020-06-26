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26 Haziran 2020 Cuma 11:55:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 11:55:00

Eskişehirspor kritik virajda

Kaynak: AA

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1965 yılında kurulan Eskişehirspor, yarın Altay'a karşı yapacağı maçta puan kaybederse sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşecek.

55 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor, yarın ağırlayacağı Altay'a puan kaybederse sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşerek 2016-2017'den beri mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda edecek.

1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun seneler Süper Lig'de mücadele etti. Daha sonra 1981-1982 sezonunda bir alt lige düşen Eskişehirspor, 1988-1989 sezonuna kadar TFF 2. Lig'de boy gösterdi. Söz konusu sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takım, sezon sonunda bir alt kümeye düştü.

TFF 1. Lig'de 1994-1995 sezonuna kadar mücadele eden Eskişehir temsilcisi, 1995-1996'da boy gösterdiği Süper Lig'e aynı dönemde veda etti. 1999-2000, 2000-2001 sezonlarında TFF 1. Lig'de kenti temsil eden Eskişehirspor, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006'yı ise TFF 2. Lig'de geçirdi.

2006-2007 sezonunda bir üst lig olan TFF 1. Lig'e mücadele eden siyah-kırmızılı ekip, 2007-2008'de de bu ligde boy gösterdi. Eskişehirspor, 2008-2009 sezonundan itibaren ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Eskişehir temsilcisinin 8 sezonluk Süper Lig macerası 2015-2016'da ligi 30 puanla 17. sırada tamamlamasıyla sona erdi.

Siyah-kırmızılı ekip 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019'yı TFF 1. Lig'de tamamlarken, bu sezon aldığı 15 ceza puanı nedeniyle 11 puanla sıralamanın sonunda yer alıyor.

Eskişehirspor yarın Altay'a karşı yapacağı maçta puan kaybederse sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşecek,

"Eskişehirspor, küllerinden yeniden doğacak"

Kulüp başkanı Mustafa Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un bu sezonu geride bıraktığını belirterek, siyah-kırmızılı kulübün geleceğin planlamasına başladığını söyledi.

Eskişehirspor'da umutsuzluğa yer olmadığını ifade eden Akgören, şöyle konuştu:

"Matematiksel olarak şansınız sürse de bir alt lige düşmüş durumdayız. Takımımız aslında küme düşmedi. Aldığımız 15 puanımız silinmeseydi ligde küme düşme hattının üzerindeydik. Geçmişten kaynaklı yaşanan sıkıntılardan dolayı 15 puanımız silinince böyle bir durum ortaya çıktı. Dünyanın sonu değil. Pes edecek halimiz yok. 'Eskişehirspor küme düştü' diye kapatacak halimiz yok. Borçlarımızı ödemek için yapılanıp, yeniden futbolcu yetiştirip satarak, gelecek projelerle 2-3 sene içinde yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Eskişehirspor, küllerinden yeniden doğacak."

Akgören, Eskişehirspor'u asla yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, "Bu bayrak ve arma hiçbir zaman yere düşmeyecek. Eskişehirspor, Türk futboluna renk verecek. Zor günler geçiyoruz ama desteklerle bugünleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecekten umutlu olduklarına değinen Akgören, görevine yeni başlayan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın Eskişehirspor'a olan olumlu yaklaşımının ve bakış açısının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

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