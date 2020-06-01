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01 Haziran 2020 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 12:12:00

Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru belli oldu

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Beşiktaş Kulübü, yeni göğüs sponsorunun Beko olduğunu Twitter hesabından yaptığı 'Efsane geri dönüyor' yazısıyla fondaki Beko müziği eşliğinde duyurdu. Yeni anlaşma gün içinde açıklanacak.

Beşiktaş Kulübü, Beko ile göğüs sponsorluğu için anlaştığını sosyal medya hesabından 'Efsane geri dönüyor' ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyurdu.

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Beko ile 2 yıllığına toplam 42 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama (Beko) arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-21 ve 2021-22 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı 2 sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir."

Yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko taraftarın da çok sevdiği bir marka olarak biliniyor.

Beşiktaş sponsorunu, Twitter hesabından yaptığı 'Efsane geri dönüyor' yazısıyla fondaki Beko müziği eşliğinde duyurdu.

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