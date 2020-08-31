Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi

Erzurumspor - Trabzonspor maçına koronavirüs engeli
Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iki futbolcusunda koronavirüse rastlanmasının ardından Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.
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