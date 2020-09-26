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26 Eylül 2020 Cumartesi 17:20:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 17:20:00

Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı!

Kaynak: DHA

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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi.

14'üncü dakikada sol kanattan Novikovas'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Obertan'ın kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.

30'uncu dakikada ceza sahası içinde Emrah'ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda top savunmaya çarparak yandan kornere çıktı.

34'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Muğdat'ın pasında topla buluşan Hasan Hüseyin'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

39'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın kaleye şutu üstten auta gitti.

42'nci dakikada ceza sahası içinde Novikovas'ın topuk pasında topla buluşan Muhammed'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

45+3'üncü dakikada sağ kanatta Emrah'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Novikovas'ın keleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2

61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

79'uncu dakikada ceza sahası dışında Kaan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung kurtardı.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'ye Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-2.

88'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer'in pasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

90+5'inci dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'ın ceza sahası içine pasında topla buluşan Sissoko topu ağlara yolladı: 1-3.

Maçta başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Kaan Numanoğlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Koç

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Attamah, Yasir (Dk. 76 Ömer), Kolovetsios, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon (Dk. 46 Sapunaru), İlhan (Dk. 46 Henrique), Muğdat (Dk. 68 Kvric), Kanga

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Farnolle, Kaan, Hasan, Mehmet Murat, Mina, Novikovas (Dk. 85 Sissoko), İbrahim, Petrus, Emrah (Dk. 63 Donald), Obertan, Muhammed (Dk. 80 Ömer)

GOLLER: Dk. 83 Henrique (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 42 Muhammed, Dk. 45+3 Novikovas, 90+5 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Henrique (Hes Kablo Kayserispor) - Kaan, Hasan, Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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