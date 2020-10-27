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27 Ekim 2020 Salı 09:52:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:52:00

Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, soyunma odasında takımı ateşleyen konuşmasını yaptıktan sonra Jose Sosa'nın karşısına geçti ve kendisini oyundan alacağını anlattı.

SOSA’NIN KARŞISINA GEÇTİ VE ‘SENİ OYUNDAN ALACAĞIM’ DEDİ

Arjantinli oyuncuya "Taktiklerini senin üzerine kurmuşlar" diyen Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seni oyundan alarak onların planlarını bozacağız. Değişikliğin senin performansınla alakası olmadığını bil. Strateji değiştiriyorum ve bu nedenle seni oyundan alıyorum. Bundan sonra yine bizim en önemli silahlarımızdan biri olacaksın. Bundan kuşkun olmasın."

“OYUNCULAR HARİÇ HERKES ODAYI TERK ETSİN”

Fenerbahçe, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Cüneyt Çakır devreyi bitiren düdüğünü çalar çalmaz teknik direktör Erol Bulut, daha takım gelmeden soluğu soyunma odasında aldı. Bulut, oyuncular dışındaki herkesin odayı terk etmesini istedi. Ardından takımın bugüne kadar alışık olmadığı kadar sert ifadelerle yapmaları gereken hamleleri tek tek anlattı.

“ÇIKIN VE TÜRKİYE’NİN EN İYİ TAKIMI OLDUĞUNUZU BEN DAHİL HERKESE GÖSTERİN”

Bulut, sahip oldukları potansiyeli sahaya yansıtamadıkları nedeniyle oyuncularına çıkışırken, "Siz Türkiye'nin en iyi takımısınız ama sahada yürüyorsunuz! Çıkın ve Türkiye'nin en iyi takımı olduğunuzu ben dahil herkese gösterin" ifadelerini kullandı.

Bulut'un ayrıca taktik bilgilendirmeyi de futbolcular dışında kimsenin olmadığı odada yaptığı ve oyuncularıyla bire bir iletişim kurarak ikinci devrede takımın ayağa kalkmasında başrolde olduğu kaydedildi.

Etiketler : Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Arjantinli oyuncu
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