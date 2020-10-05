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05 Ekim 2020 Pazartesi 12:22:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 12:22:00

Erol Bulut: Bunun bedeli ağır olabilirdi

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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşılaşmasında son 20 dakikada gelen penaltılar ve ortaya konan zayıf performansı takımına anlattı, net bir dille uyardı.

F.Bahçe'nin teknik patronu, Karagümrük önünde iki farklı üstünlüğü yakalamalarına rağmen son bölümde yaşanan sıkıntıyı öne çıkardı, "Bunun bedeli ağır olabilirdi. Mücadelenin 90 dakika olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 4. haftada Fatih Karagümrük maçını zor da olsa 2-1 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut son 20 dakikada oynanan kötü ve etkisiz oyundan dolayı oyuncularını uyardı.

Samatta'nın 2 golü ile öne geçen sarı-lacivertli takımın farkı açması ya da bu skorla maçı rahat şekilde tamamlaması bekleniyordu.

Ancak hem rakibin mücadeleyi bırakmaması hem de yapılan değişikliklerden istenen verimin alınamaması sebebiyle takım bir anda iki puan kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.

Altay Bayındır'ın 87. dakikada kurtardığı penaltı ve çıkardığı net bir şutun ardından Fenerbahçe rahat bir nefes aldı.

Maçın yıldızının iki gol atan Samatta olması gerekirken son bölümlerdeki hatalar ve gollere izin vermeyen Altay'ın kurtarışları sonrası yine kaleci performansıyla maç kazanılmış oldu.

Mücadelenin ardından Erol Bulut soyunma odasında yaptığı konuşmada galibiyetten ötürü takımı kutlarken son yirmi dakikaya dikkat çekti.

Maçların 90 dakika sürdüğünü anımsatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmamız önemliydi ve bunu başardık. Yeni bir takımız ve sistemimiz yavaş yavaş oturuyor. Ancak son yirmi dakikada iki puan kaydedebilirdik. Bu bölümde hiçbir şey yapmadık. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya bu bölümde yansıtmadık. Bunun bedeli ağır olabilirdi. Mücadelenin 90 dakika olduğunu unutmayın. Öne geçsek de aynı disiplin ve sistemle maç bitene kadar mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Milliyet)

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