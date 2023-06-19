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19 Haziran 2023 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 22:43:00

Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten ayrıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

Etiketler : ergin ataman anadolu efes basketbol spor
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