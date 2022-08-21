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21 Ağustos 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 16:30:00

Engelli Halime, azmiyle spor uzmanı oldu

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Aksaray'da doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan Halime Yıldız (42), 36 yaşında tatilde arkadaşlarının tavsiyesi ile başladığı para badminton ile hayatı değişti.

Aksaray'da doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan Halime Yıldız (42), 36 yaşında tatilde arkadaşlarının tavsiyesi ile başladığı para badminton ile hayatı değişti. Yıldız, "Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandım. Millilik sayesinde Aksaray Spor il Müdürlüğü'nde spor uzmanı olarak atandım. Spora başlamadan önce çok fazla ağrı kesici kullanıyordum. Spor sayesinde ağrılarımdan kurtuldum" dedi.

Aksaray'da yaşayan ve akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engelli Halime Yıldız, bir arkadaşının kendisini engelli sporcularla tanıştırmasıyla spora başladı. Atletizm branşında ilk derecelerini elde eden Yıldız, daha sonra badmintona yöneldi. 2016 yılında uluslararası bir turnuvada milli sporcu olarak ter döktü. Yıldız, "15 turnuvaya katıldım birinden madalyasız döndüm. Hepsinden en az 1, en fazla 3 madalya ile döndüm. Dünya 3'üncülüğüm inşallah kasımda birincilik olacak. Bunun dışında 3 tane uluslararası düzeyde birinciliğim, ikinciliğim ve 3 tanede üçüncülüğüm var" dedi.

"BABAMIN SPOR YAPMA DEMESİNE RAĞMEN VAZGEÇMEDİM"

Babasının kendisine sık sık sporu bırakmasını söylediğini ifade eden Yıldız, "Badminton oynadığım zamanlar ciddi anlamda enerji veriyor. O günüm mutlu geçiyor, etrafa gülücükler dağıtıyorum. Babam daha çok sakatlanacağımı düşünerek spor yapmamı istemiyor. Ben babamı bu konuda dinlemeyip devam ediyorum. Ben de onu kırmadan, sakatlanmadan spor yapılabileceğini kendisine göstermeye çalışıyorum. Babama dünya üçüncülüğü şampiyonluk madalyamı götürdüğümde 'Bu ne ki?' dedi. O yüzden şu anki hedefim birincilik madalyasını kazanmak ve kendisine götürüp gönlünü almak. Akraba evliliğinden kaynaklı doğuştan engelliyim. Benim doğuştan kalça çıkıklığı problemim var ve sağ bacakta kas kaybım var. Bundan dolayı SL-3 kadınlar kategorisinde yarışıyorum. Türkiye'de şu anda bu kategoride yarışan tek kadınım. Uluslararası seviyede Dünyada üçüncü sıradayım. 2019'daki dünya şampiyonluğunda üçüncü oldum. Şu anda 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlıyorum" diye konuştu.

"DÜNYA BİRİNCİLİĞİ İSTİYORUM"

Yıldız, "Spor sayesinde hayatım değişti. Hayalini bile kuramayacağım Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım. Millilik sayesinde şu anda Aksaray Spor il Müdürlüğünde spor uzmanı olarak atandım. Spora başlamadan önce çok fazla ağrı kesici kullanıyordum. Şimdi çok nadir kullanıyorum. Spor bana sadece sosyal çevre olarak değil, beden ve ruh sağlığı açısından da ciddi bir fayda sağladı. Dünya şampiyonluğundaki üçüncülüğü 1-6 Kasım 2022 tarihi dünya şampiyonluğunda birincilik alarak taçlandırmak istiyorum. 2022 Mayıs ayında Bahreyn'de uluslararası bir turnuva vardı. Burada altın madalya aldım. Orada yaşadığım heyecan gerçekten çok farklıydı. Türk bayrağınızı omuzunuza atıp koşmak, o gururu yaşamak, rakiplerinizi yenerek o birincilik kürsüsüne çıkmak çok farklı bir deneyimdi. Bunu Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlarında da taçlandırmak istiyorum" dedi.

Halime'nin antrenörü Havva Altındağ ise "Badminton Halime'ye çok şey kattı. Üniversite hayatına girmesini sağladı. Gazi Üniversitesinde Beden Eğitimi bölümünde okudu. Bundan sonraki süreçte spor sayesinde devletten burs kazandı. İlk derecesini 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonluğunda 3'üncülük elde ederek aldı. 2022 yılında Tokyo'da tekrar bir dünya şampiyonası var. Şu an ki hedefi dünya birinciliğini elde etmek. Bunu elde etmesi dahilinde zaten olimpiyatta da bu dereceye yakın bir derece alacağının bir kanıtı olacak çünkü dünya şampiyonası olimpiyatın bir arifesi gibi olacak. Burada aldığı derecenin muhtemelen orada aldığı derce ile ödüllendireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : halime spor kalça çıkıklığı
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