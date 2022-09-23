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23 Eylül 2022 Cuma 17:11:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 17:11:00

Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Kaynak: AA

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Enes Ünal, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : a milli futbol takımı enes ünal kadro
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