Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

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03 Eylül 2020 Perşembe 10:42:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 11:05:00

Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! "Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir"

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Fenerbahçe kadrosuna transfer ettiği futbolcularla ses getiren ve Sar-Lacivertli takımda sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması geldi. Belözoğlu 'Fenerbahçe'nin menfaatleri için gece gündüz çalışıyoruz. Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir.' dedi.

Futbolu bırakıp sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, transfer döneminde müthiş işlere imza attı. Mert Hakan, Sosa, Caner, Gökhan, Novak, Valencia, Lemos gibi yıldızları kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye kazandıran genç sportif direktör, Fanatik'e konuştu. Emre Belözoğlu, “Başkanımız Ali Koç önderliğinde, yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe’nin menfaatleri için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMAYANA FORMA YOK’

Belözoğlu, geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, “Bunun yansımalarını kamp döneminde ve oynadığımız 4 hazırlık maçında gördük. Erol Bulut hocamız ile iyi bir diyalog kurduk. Transferde beklentilerini çok açık bir şekilde bize anlattı. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız, eski futbolcuların enerjilerini de artırdı” diye konuştu. Emre Belözoğlu, Erol hocanın adeta bir forma savaşı başlattığını söyleyerek, “Herkes biliyor ki çalışmayana forma yok” dedi.

‘TRANSFERLER SÜRECEK’

Volkan Demirel için ayrı bir parantez açan Emre, “Pro lisans kursu sonrası daha aktif bir şekilde mesai harcıyor” ifadelerini kullandı. Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı: 

"Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız."

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