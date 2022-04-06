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06 Nisan 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 07:47:00

Emmanuel Macron'un hamlesi futbolu karıştırdı!

Kaynak: Aksam.com.tr

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Emmanuel Macron'dan Fransa futbolunu karıştıran hamle! Real Madrid'in radarında olan ve Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünen Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri devreye girdi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası sırasında Kylian Mbappe için devreye girmesi ülke basınında da gündem oldu.

Emmanul Macron, PSG için devrede! Fransa Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile birlikte Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain'de kalması için ikna etmeye çalışıyor. Genç Fransız yıldızın Paris'te kalmasını isteyen Emmanuel Macron'un bu hamlesi ülke basınında yakından takip ediliyor.

EMMANUEL MACRON'DAN KYLIAN MBAPPE'YE YAKIN TAKİP

Aksam.com.tr'nin Fransız basınında yer alan haberlerden aktardığına göre; Emmanuel Macron ve Katar Emiri, Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'de kalma konusunda ikna çalışmalarına başladı. Seçim kampanyasının ortasında olan Macron'un konuyu yakından takip ettiği, Katar Emirinin ise yıldız futbolcuyla birebir temas halinde olduğu ifade edildi.

PSG'nin de sahibi olan Qatar Sports Investments, Kylian Mbappe'yi kulüpte tutabilmek adına kesenin ağzını açmaya ve gerekirse rekor ücret ile takımın en fazla kazanan ismi yapmaya hazır.

KYLIAN MBAPPE "KARARSIZIM" DEMİŞTİ

Paris Saint-Germain'de kalma ihtimali olduğunu ifade eden Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Herkes biliyor ki kararımı henüz vermedim. Düşünüyorum, çünkü yeni unsurlar var. Kararımı vermiş olsaydım söylerdim ve kabul ederdim. Saklamama gerek yok. Ancak verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

PSG KALMASINI İSTİYOR

Fransız devi Paris Saint-Germain sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.

İddialara göre, Fransız ekibi geleceği konusunda kararsız olan yıldız futbolcuya inançlarının bir belirtisi olarak takım kaptanlığını teklif etmeyi planlıyor.

Şayet Kylian Mbappe, PSG'de kalmaya karar verir ve kulübün kendisine sunacağı teklifi onaylarsa, kaptanlık pazubandını, kulübün dokuz yıldır formasını giyen Brezilyalı savunmacı Marquinhos'tan devralmış olacak.

Etiketler : Emmanul Macron Şayet Kylian Mbappe PSG
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