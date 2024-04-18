Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir ve İstanbul'da 25 takım, 175 sporcunun yarışacağı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu turun Kırkpınar ve Gazi Koşusu'ndan sonra en uzun süre aralıksız yapılan spor organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Hazırlıkların tamamlandığını, hafta sonunda Antalya'da basın lansmanı gerçekleştirileceğini söyleyen Müftüoğlu, "Çok güzel, çok farklı, tanıtım anlamında özel bir tur olacak. Stratejilerimizin arasında ülke tanıtımı çok önemli, turizm çok önemli. Bu yıl ülkemizde turizm yükünü kaldıran 4 büyük şehir tura dahil. Bunlar Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul. Rakamlar da bunu gösteriyor. Antalya, İzmir, İstanbul'da etaplar var, Muğla'da da Bodrum, Marmaris, Fethiye etapları var. Turizm sezonu yakında başlayacak. Bisiklet turları, turizm sezonları başlarken yapılıyor. Temmuz, ağustos aylarında gelecek birisi planlamalarını bu aylarda yapıyor. Televizyonda ve sosyal medyada buraları görünce, bu bölgeleri tercih edebiliyor." açıklamasını yaptı.

Geçen yıl yapılan organizasyonun 5 kıtada 190 ülkede 13 dilde 700 milyon haneye ulaşmasıyla ilgili konuşan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Organizasyonun sezona çok büyük katkısı var. Televizyonlar mutlaka görüntü anlamında önemli. Sosyal medyada da son yıllarda aktif durumdayız. Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı yurt dışından fenomenler getiriyor ve bu sayede büyük etkileşim sağlanıyor. Dijital medyada farklı bir etkileşim ağı kuruyoruz. 2008 yılında nasıl televizyonla bugünkü rakamlara ulaştıysak, dijital anlamda da atılım yapıyoruz. 2000'li yılların başıyla bugüne baktığımızda rakamlardaki farklılıkları görüyoruz. Herkes bir şey yapıyor bunun için. Ama tanıtım anlamında, bir ülke daha iyi nasıl tanıtılabilir ki? Ben Alanya'da yaşıyorum. Alanya Kalesi'nin özelliklerini 2008, 2009 yıllarındaki turlarda detaylı olarak gördüm. Belki fotoğrafta görüyorlar ama bu şekilde görmek çok katkı sağlıyor. Turizmin tanıtımı için ülkeler müthiş paralar harcıyor. Paris, Fransa Bisiklet Turu'yla turizm anlamında farklı bir boyuta geldi. İtalya Turu, İspanya Turu tanıtım için büyük paralar harcıyor. Buraları cazibe merkezi haline getiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülke tanıtımı için büyük bir organizasyon."

"TÜRK BİSİKLETİ ARTIK OLİMPİYATA GİTMEYİ DEĞİL, OLİMPİYATTA MADALYA HEDEFLESİN İSTİYORUZ"



Bisiklet turlarında olmazsa olmazın tırmanış etapları olduğunu, Manisa'daki Spil Dağı'nın da bu yıl tekrar etaplarda yer aldığını belirten Müftüoğlu, "Geçen yıl Babadağ etabı vardı. Çok önemli, çok özel bir etaptı. Yokuş etapları olmazsa olmazdır. Takımlarda sprinterler ve dağcılar var. Hal böyle olunca mutlaka her turun yokuşu ve sprint yarışları vardır. Daha önce Elmalı'da da yaptık. Ülkemizin doğa harikası yerlerini göstermeye çalışıyoruz. Manisa'da biliyorsunuz meşhur mesir macunu var. Bunun da tanıtımına katkı sağlandı. Tüm alternatifleri ortaya koyuyoruz ki her şehrin turizm potansiyeli ortaya çıksın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının tur için çok çaba ortaya koyduğunun altını çizen Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bu turu himayelerinde yapıyoruz. Kendisi daha önce bisiklete bindi. Üsküdar'da bisiklete binmişti, bunu yapan ilk ve tek cumhurbaşkanımız oldu. Bu katkılarla veledrom ortaya çıktı ve madalyalar gelmeye başladı. Yeni bir proje yapıyoruz. Artık gran fondo yarışları ülkede nasıl farklı bir boyuta geldiyse, veledromu da halkın binebileceği, insanların gruplar halinde Konya'da hem yarışabileceği hem de spor için bisiklet kullanabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Bisikletin tabana yayılması için bir proje yapmak istiyoruz."

Konya'daki veledromda geride kalan aylarda 15-16 yaş aralığındaki sporculara kamp yaptırdıklarını hatırlatan Müftüoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu kampın sonunda 25-30 kişilik bir milli takım kafilesi oluşturduk. Buradan 2028 ve 2032'de madalyaya gitmek istiyoruz. Türk bisikleti artık olimpiyata gitmeyi değil, olimpiyatta madalya hedeflesin istiyoruz. Geçen yıl veledromda bir gümüş ve bir bronz madalya aldık. Bunu kısa sürede yaptıysak olimpiyat madalyasını neden almayalım. Türk bisikletinin geleceği veledromda. Olimpiyatlarda bisiklette çok fazla madalya var, bunlara talibiz. En çok kota veren branşlardan birisi bisiklet. Biz büyük bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 100. yıl vizyonuyla hareket edip yeni bir bisiklet dünyası inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu da başaracağız. 4 tane Türk profesyonel takımı var. 2010 yılına kadar takım yoktu. Konya Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Spor Toto olarak 4 takımla bu turda yarışacağız."

"2008 YILINDAKİ TELEVİZYON YAYINLARIYLA BİRLİKTE ÜLKEDE BİSİKLET ANLAMINDA HER ŞEY DEĞİŞTİ"



Türkiye'de bisiklet kullanımının günden güne arttığını, halkın ulaşım için değil, spor için bisiklet kullandığını aktaran Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Hobiler oluştu, gruplar oluştu. Belediyelerimiz, bakanlıklarımız çok destek veriyor. Eskiden bisiklet yolu yoktu. Şimdi ülkede bisiklet dostu oteller oluşmaya başladı. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür etmek istiyoruz. Bisiklet turizmi, sporun tabana yayılması, sporcu yetiştirilmesi hedeflerimizi büyütüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, bizim liderimiz durumunda. 2008 yılındaki televizyon yayınlarıyla birlikte ülkede bisiklet anlamında her şey değişti. Bu tarihten sonra satılan bisiklet sayısındaki fark da kendisini gösteriyor. Başarıyoruz ve başarmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok kapsamlı olduğuna da dikkati çeken Müftüoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu organizasyon tek bir kurumun yapabileceği bir şey değil. Bu organizasyonda İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımız ve Turizm Geliştirme Ajansımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyaya çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği, başladığımız günden bu yana bize büyük destek veriyor."