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30 Ekim 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 19:30:00

Emanet tekneyle başarıya kürek çekiyor

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Kocaeli'de emanet tekneyle katıldığı müsabakada milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayşe Baydar, uluslararası alanda başarı hedefliyor.

Kocaeli'de emanet tekneyle katıldığı müsabakada milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayşe Baydar, uluslararası alanda başarı hedefliyor. Antrenmanlarını daha geniş ve ağır deniz küreği tekneleriyle yapan, şampiyonalarda ise emanet teknelerle olimpik branşta yarışan Baydar, geçen yıl milli takıma seçildi.

Salon küreğinde ise son 2 yıl Türkiye rekoru kırarak şampiyonluk yaşayan milli sporcu, uluslararası alanda başarı elde etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kısıtlı imkanlara rağmen başarı gösteren Baydar, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor. Baydar "Dünya çapında da dereceler elde etmek istiyorum" diyor.

Etiketler : kocaeli ayşe baydar antrenman
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