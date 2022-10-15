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15 Ekim 2022 Cumartesi 14:27:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 14:27:00

El Clasico mücadelesi Tivibu'da!

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Real Madrid ve Barcelona derbisi 16 Ekim saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma Tivibu'da yer alan S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak...

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona'nın heyecanla beklenen derbisi yayınlanacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu sporseverlere birbirinden farklı içerikler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tivibu, futbolseverlerin beklediği El Clasico maçını ekranlara getirecek.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek.

Etiketler : Türk Telekom Futbol dünyası S Sport Tivibu platformu
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