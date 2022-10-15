El Clasico mücadelesi Tivibu'da!

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona'nın heyecanla beklenen derbisi yayınlanacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu sporseverlere birbirinden farklı içerikler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tivibu, futbolseverlerin beklediği El Clasico maçını ekranlara getirecek.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek.