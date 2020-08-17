17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00:00
Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'ye imza attı
Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başladığını açıklayan Ekrem Ekşioğlu, yayıncı kuruluştan ayrıldığını duyurdu.
Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen eski futbolcu ve futbol yorumcusu Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe altyapısında göreve başladığını açıkladı.
Ekşioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye’nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum. Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim."
(star.com.tr)
- Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurdu
- Galatasaray Norveçli futbolcu Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu
- Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'ye imza attı
- Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta!
- Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu
- Trabzonspor'da Marlon sağlık kontrolünden geçti