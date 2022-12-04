VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddialarına yeni isimler eklendi
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor
"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
"Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"
Siber zorbalığa aile içi iletişimi zayıf çocuklar daha çok maruz kalıyor
ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası
Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak
Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 09:20:00

Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı duyuruldu.

Brezilya basınında dün çıkan, efsane futbolcunun kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı yönündeki haberler üzerine, Pele'nin tedavi gördüğü İsrail Albert Einstein Hastanesinden eski futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pele'nin 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle uygulanacak kemoterapi tedavisinin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Efsane futbolcunun sağlık durumunda kötüleşmenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, son 24 saatte durumunda kötüleşme olmaksızın solunum yolu enfeksiyonu tedavisine de iyi yanıt verdi." ifadelerine yer verildi.

Pele, hastanenin açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum. Aldığım bakım için tüm doktor ve hemşire ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın dört bir yanından sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerji dolu tutuyor."

Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo, dünkü haberinde Pele'nin kemoterapi tedavisine cevap vermediğini ve palyatif bakıma alındığını duyurmuştu.

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ve Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, dört kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın üç Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

Etiketler : brezilya futbolcu pele
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
Festivali açtılar

Festivali açtılar
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!
Kıvanç'la yeniden

Kıvanç'la yeniden
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Türkan Şoray kurallarım yok

Türkan Şoray kurallarım yok
"Serenay lise arkadaşımız"

"Serenay lise arkadaşımız"
Evliliklerini oynayacaklar

Evliliklerini oynayacaklar
Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX