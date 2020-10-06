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Edin Visca, Başakşehir'e imzayı attı!

Kaynak: AA

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Başakşehir Kulübü, son dönemde adı transfer dedikodularıyla anılan takımın sembol ismi Edin Visca ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bosna Hersekli tecrübeli futbolcu, 2011 yılından itibaren bu kulüpte oynuyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Edin Visca ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Visca'nın yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp 2025'te sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

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