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22 Haziran 2023 Perşembe 19:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 19:58:00

Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de!

Kaynak: IHA

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Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Yıldız futbolcuya yıllık 4 milyon 200 bin avro ücret ödenecek.

Etiketler : edin dzeko fenerbahçe transfer haberleri spor futbol
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