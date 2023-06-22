22 Haziran 2023 Perşembe 19:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 19:58:00
Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de!
Kaynak: IHA
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Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldız futbolcu Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Yıldız futbolcuya yıllık 4 milyon 200 bin avro ücret ödenecek.
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